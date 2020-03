Brasil regista primeira morte por coronavírus

O Brasil registou esta terça-feira a primeira morte provocada no país pela pandemia de Coronavírus. A vítima era um homem de 62 anos que estava internado num hospital particular em São Paulo e tinha histórico de várias doenças comuns a pessoas dessa idade.Um curto comunicado do governo estadual de São Paulo avançou que o paciente sofria de pressão alta, diabetes e híperplasia Benigna Prostática, ou seja, um aumento do tamanho da próstata não associado a cancro. Nesse comunicado, o governo não informou nem a cidade do estado paulista nem o hospital em que a vítima estava internada, mas outras fontes adiantaram que o paciente estava no Hospital Israelita Albert Einstein, um dos mais conceituados da cidade de São Paulo e referência no diagnóstico e tratamento do Coronavírus.Até ao início da tarde desta terça-feira, o total de casos confirmados de Coronavírus no Brasil era de 301. Desses, 234 já tinham sido confirmados oficialmente pelo Ministério da Saúde, e os restantes tinham sido confirmados por secretarias de Saúde de vários estados mas ainda não faziam parte da contagem nacional, que só costuma ser divulgada ao início da noite.Desse total, metade, 152 casos, estão em São Paulo. Os outros casos confirmados estão distribuídos por um total de 16 dos 27 estados brasileiros, e há mais de dois mil casos suspeitos em análise.