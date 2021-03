Brasil regista recorde de 2349 mortes por Covid-19 num só dia

Numa subida alucinante e assustadora, o Brasil registou quarta-feira 2349 mortes provocadas pela Covid-19. Foi o maior número de óbitos pela doença num único dia desde o início da pandemia no Brasil, e colocou o país na liderança mundial de mortes.





Com este recorde, o Brasil atingiu as 270,9 mil mortes provocadas pela Covid-19 num ano, atrás apenas dos EUA. A nova média móvel de mortes, ou seja, a soma de todas as mortes registadas numa semana e divididas por sete para atenuar as diferenças diárias, ficou em 1640 por dia, tornando o país aquele em que mais pessoas morrem por dia por Covid-19.