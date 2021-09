Brasil registou meio milhão de ataques aos media em três meses no Twitter

O Brasil registou quase meio milhão de mensagens ofensivas contra jornalistas na rede social Twitter em apenas três meses, entre março e junho deste ano, de acordo com um estudo divulgado hoje.

O estudo foi realizado pela organização internacional Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia e Sociedade (ITS-Rio), que contabilizaram todas as mensagens no Twitter que continham cinco tipos diferentes de 'hashtags' já identificados como os mais comuns nos ataques aos jornalistas.

As 'hashtags' de ódio monotorizadas foram #imprensalixo, #extreamaimprensa, #globolixo, #cnnlixo e #estafake, as últimas três em referência direta a três grandes veículos de comunicação social do Brasil (a rede de televisão Globo, a rede CNN Brasil e o jornal O Estado de S.Paulo).