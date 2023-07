Resgatados no Brasil nigerianos que atravessaram o Oceano Atlântico escondidos num navio

Quatro nigerianos viajaram mais de 5500 km escondidos no compartimento do leme de um navio mercante que saiu da Nigéria com destino ao Brasil, onde foram descobertos e resgatados em condições de debilidade. O resgate ocorreu ao largo da costa do estado brasileiro do Espírito Santo, quando o navio, que tinha como destino o porto de Santos, no litoral do estado de São Paulo, parou para trocar a tripulação.

Tripulantes que chegavam de terra, ao aproximar-se do navio perceberam a presença dos clandestinos no compartimento do leme e avisaram o comandante da embarcação, que, por seu turno, informou as autoridades brasileiras. Agentes do Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal do Espírito Santo foram até ao navio mercante e resgataram os nigerianos.

Eles estavam bastante debilitados, com muita fome e desidratados, pois saíram de Lagos, a capital da Nigéria, com comida para somente três dias, mas a viagem já durava há 13. Todos foram levados para um hotel, onde aguardarão resposta a um eventual pedido de refúgio no Brasil e, se não o conseguirem, serão deportados para o país de origem.

Nenhum dos quatro homens tinha consigo qualquer documento, por isso a Polícia Federal vai pedir a ajuda da polícia nigeriana para confirmar a identidade dos clandestinos. Num detalhe que torna ainda mais dramática a odisseia de terem navegado 13 dias sem quaisquer condições de salubridade ou segurança no compartimento do leme, dois dos clandestinos disseram aos agentes brasileiros que não sabiam nadar, o que provocaria inevitavelmente a sua morte se caíssem ao mar durante a perigosa travessia do oceano.