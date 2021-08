Brasil soma quase 34 mil novos casos de Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje a barreira de 20,5 milhões de casos de covid-19, após ter somado 33.887 novas infeções nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

Em relação ao número de mortes, o país sul-americano contabilizou 870 óbitos entre quinta-feira e hoje, num total de 573.511 vítimas mortais desde fevereiro de 2020, mês em que o primeiro caso de covid-19 foi registado em solo brasileiro.

Contudo, os dados de hoje não incluem os números registados no estado do Ceará, que, por problemas informáticos, não conseguiu comunicar as vítimas mortais e diagnósticos positivos que somou nas últimas 24 horas.