Brasil supera Espanha e já é o quinto país do mundo com mais mortes provocadas pelo coronavírus

O Brasil ultrapassou esta sexta-feira a Espanha e tornou-se o quinto país do mundo com mais vítimas fatais da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Os dados são das secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros, que monitorizam os registos de casos e de mortes em tempo real.

De acordo com esse levantamento, o Brasil atingiu na tarde desta sexta-feira um total de 27.276 mortos em consequência de complicações provocadas pelo coronavírus. A Espanha, que até esta sexta ocupava o quinto lugar no mundo, caiu para sexto, com um total de 27.121 vítimas letais.

O Brasil só está agora atrás dos EUA, do Reino Unido, da Itália e da França, os quatro países com mais mortes devido à Covid-19. Os dois estados brasileiros com mais mortes confirmadas pela doença são São Paulo, com quase 7000 óbitos, e Rio de Janeiro, que chegou às 5000.

O levantamento das secretarias regionais de saúde também mostra um forte aumento no número de infetados. Segundo esse balanço, o Brasil tinha esta sexta-feira 450.079 casos confirmados de Coronavírus, sendo, neste caso, o segundo país do mundo com mais pessoas infetadas, atrás apenas dos Estados Unidos.