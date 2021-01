Brasil supera a marca das 200 mil mortes por Covid-19

O Brasil superou na tarde desta quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021, a trágica marca de duzentas mil vidas perdidas para a Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. O dramático número foi avançado em boletim extraordinário pelo consórcio de veículos de imprensa formado para acompanhar a propagação da pandemia no país por os números divulgados pelo governo Bolsonaro não oferecerem credibilidade.



De acordo com esse boletim, o Brasil tinha registado até esta quinta-feira 200.011 mortes em decorrência da Covid-19. Há vários dias, o país tem registado mais de mil mortes por dia, num novo crescimento da pandemia.

No mesmo boletim, o consórcio divulgou que o número de casos de contágio confirmados pelas secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros se aproxima dos oito milhões, marca que deve ser alcançada esta sexta ou no sábado, levando em conta o atual ritmo de novas infeções diárias, sempre acima das 60 mil. Segundo o consórcio, na tarde desta quinta o número total de pessoas infetadas pelo Coronavírus desde o primeiro caso, registado em 26 de Fevereiro em São Paulo, era de 7.921.803.



O país atingiu a então já assustadora marca de 100 mil óbitos provocados pelo Coronavírus em 8 de agosto, quando se registavam diariamente uma média de mil mortes por dia. A partir de Setembro, e, principalmente em Outubro, o Brasil teve um acentuado declínio de mortes e de contágios mas em Novembro, com a flexibilização das regras de isolamento e de distanciamento social, os casos voltaram a subir e a um ritmo verdadeiramente vertiginoso.

Desde dezembro, cidades como Manaus, São Paulo, Belo Horizonte, Belém e muitas outras estão à beira do colapso na rede hospitalar, tanto na particular quanto na pública. Com os hospitais de campanha tendo sido desativados na sua maioria quando o número de contágios e de óbitos regrediu, em dezenas de cidades pelo Brasil já não há mais camas para acolher doentes de Covid-19, e, segundo alerta feito esta quinta-feira por médicos, a maior cidade do país, São Paulo, vai enfrentar em duas semanas o caos total, pois não há como criar nesse periodo condições para atender a avalanche de novos doentes que se prevê depois dos gigantescos ajuntamentos verificados na passagem do ano sem que as autoridades políticas do estado e das cidades litorâneas tenham feito alguma coisa para evitar.