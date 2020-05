Brasil supera os 254 mil infetados e já é o terceiro país do Mundo com mais casos de coronavírus

O Brasil tornou-se esta segunda-feira, 18, o terceiro país do mundo com mais casos confirmados de Coronavírus, superando o Reino Unido, que até agora ocupava essa posição, e ficando atrás somente dos EUA e da Rússia. Os dados constam no mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde brasileiro, divulgado na noite desta segunda.

De acordo com o órgão, a essa hora o Brasil tinha oficialmente 254.220 infectados por Coronavírus distribuídos pelos 27 estados do país. O Reino Unido, segundo os dados desta segunda-feira, tinha 246.406 casos confirmados.

O país atingiu a terceira colocação com os novos infectados de domingo para segunda, confirmados pelo ministério em mais 13.140. Esse número de novos casos confirma a curva fortemente ascendente da pandemia de Coronavírus no Brasil, onde cada estado e cada região têm de tentar combater a pandemia com medidas regionais e locais, pois o governo central, que neste momento não tem ministro da Saúde (dois demitiram-se em menos de um mês) e que tem no seu comando o presidente Jair Bolsonaro, que nega a pandemia, não ajuda nem coordena acções.

O número de mortos pelo Coronavírus também subiu significativamente, apesar de menos do que em dias anteriores, tendo sido confirmados de domingo para segunda mais 674 óbitos pela doença. Com isso, o total oficial de vítimas fatais por Coronavírus no Brasil passou para 16.792.