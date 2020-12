Brasil supera os 7,5 milhões de infetados pelo coronavírus

O Brasil superou na noite desta segunda-feira, 28 de dezembro, a marca de sete milhões e meio de pessoas infetadas pelo Coronavírus desde o início da pandemia no país, que teve o primeiro caso oficialmente registado em São Paulo no dia 26 de fevereiro. Os dados foram avançados perto das 20 horas brasileiras, 23 horas na capital portuguesa, pelo consórcio de veículos de imprensa criado em junho para acompanhar a propagação da pandemia no país.

De acordo com o consórcio, o Brasil tinha oficialmente a essa hora 7.506.890 pessoas infectadas com o Coronavírus. Dessas, 191.641 pessoas tinham sucumbido em decorrência de complicações da Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus.

Com os novos números, o Brasil mantém a segunda posição mundial em mortes por Covid-19, e a terceira em número de contágios, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos EUA, que faz o acompanhamento da pandemia no mundo em tempo real. Segundo a universidade, à frente do Brasil no número de contágios estão apenas os Estados Unidos, com um total até esta segunda-feira de 19.191.583 infectados, e a índia, que a essa hora registava um total de 10.207.871.

Após um alívio no número de casos e de mortes nos meses de Setembro e Outubro, a partir de Novembro o Brasil voltou a registar um forte aumento da circulação do Coronavírus, e a situação já é crítica em alguns estados. No Amazonas, que em Maio e Junho produziu imagens terríveis com doentes em estado grave ao lado de cadáveres em hospitais públicos, a situação já beira o colapso novamente, estando sete dos onze hospitais particulares da capital, a cidade de Manaus, com 100% das camas para doentes com Covid-19 ocupadas e com 92% de ocupação nos hospitais públicos, e o Rio de Janeiro, onde a ocupação de camas hospitalares já é superior a 92%, cancelou todos os festejos de passagem de ano e anunciou que vai literalmente fechar todas as praias da cidade para evitar que moradores e turistas desrespeitem a ordem de distanciamento social.