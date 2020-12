Brasil supera os sete milhões de infetados pela Covid-19

O Brasil, segundo país mais atingido pela pandemia da Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, já superou a marca dos sete milhões de pessoas infetadas. Os novos números, que confirmam a uma tendência de crescimento no número de contágios e de mortes, foram divulgados esta quinta-feira pouco depois das 13 horas de Brasília (16 horas em Lisboa), pelo consórcio de veículos de imprensa criado para monitorizar a propagação da doença já que os dados oficiais, divulgados pelo Ministério da Saúde, não oferecem credibilidade.

De acordo com o consórcio, o Brasil atingiu esta quinta-feira o impressionante número de 7.053.486 pessoas infetadas com o coronavírus desde que o primeiro caso foi registado oficialmente, em São Paulo, no dia 26 de Fevereiro. No último ciclo de 24 horas, o número de novos infetados foi de 68.437, o segundo maior num único dia desde o início da pandemia, evidenciando que a chamada segunda vaga de coronavírus já atingiu o país em cheio.

Em relação ao número de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, também se registou um aumento preocupante. Ainda de acordo com o consórcio, o número de óbitos por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia chegou esta quinta-feira a 183.959.

O número de pessoas mortas no último ciclo de 24 horas foi de 968, o maior desde 15 de Setembro, quando foram registados 1090 óbitos num único dia. A variação em relação há duas semanas, medida comparativa usada internacionalmente, foi de 26%, enquanto no caso de novos contágios a alta no mesmo periodo foi de 10%.



Depois de ter tido em maio, junho e julho os piores meses da pandemia, o Brasil começou a registar a partir de agosto quedas significativas tanto no caso de novos contágios como no número de mortes, mas a partir de novembro a pandemia voltou a agravar-se e propaga-se agora a uma velocidade ainda maior do que na primeira fase. Esta quinta-feira, nada menos do que 19 dos 27 estados do Brasil registavam alta tendência nos contágios e nos óbitos por Covid-19, enquanto outros seis apresentavam estabilidade, sem quedas nem aumentos expressivos, e apenas dois, Amazonas e Maranhão, evidenciavam tendência de queda.