Brasil supera os três milhões de infetados por coronavírus

Poucas horas depois de pela manhã ter alcançado a trágica marca de 100 mil pessoas mortas pela Covid-19, o Brasil superou outra assustadora barreira, a de três milhões de pessoas infectadas pelo Coronavírus. A marca foi confirmada pouco depois das 20 horas locais deste sábado, zero horas de domingo em Lisboa, pelo consórcio de veículos de imprensa que criaram um portal para acompanhar a propagação da pandemia de Coronavírus no Brasil por os números oficiais do governo Bolsonaro não oferecerem confiança.

De acordo com o consórcio, a essa hora o Brasil tinha 3.013.369 pessoas infectadas com o Coronavírus, somando todos os que se contagiaram desde o primeiro caso oficialmente confirmado, ocorrido em São Paulo em 26 de Fevereiro, um empresário de 61 anos que tinha viajado pela Itália e se curou da doença. No periodo de 24 horas anterior à divulgação do balanço da noite deste sábado, foram confirmados mais 46.305 novos infectados por Coronavírus em todo o Brasil.

Em relação às vítimas mortais da Covid-19, cujo primeiro óbito ocorreu também em São Paulo no dia 12 de Março, o Brasil tinha no final da noite deste sábado 100.843 mortes confirmadas pelo consórcio. No último periodo de 24 horas foram confirmadas mais 841 mortes, mas o número real deve ter sido bem acima das mil, como acontece todos os dias desde há dois meses, pois aos fins de semana algumas secretarias de saúde não informam os seus dados por falta de funcionários e os números sempre caem.

De acordo com a chamada média móvel de óbitos, ou seja, o total de mortes em uma semana dividido por sete para evitar exactamente as flutuações que ocorrem aos fins de semana, quatro dos 27 estados brasileiros registavam este sábado tendência de alta de casos fatais. São eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e mato Grosso do Sul.

Outros 13 estados apresentavam tendência de queda no número de mortes pela Covid-19, o maior número desde o início da pandemia. São eles, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amapá, Pará, Rondónia, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Sergipe e Piauí.

Todos os outros 10 estados estavam na mesma hora em estabilidade, ou seja, o número de casos confirmados de vítimas fatais não tinha nem subido nem descido mais de 15%. São eles São Paulo, Brasília, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Tocantins, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.