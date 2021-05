Brasil suspende uso da vacina Covid da AstraZeneca em grávidas

O Governo brasileiro suspendeu a aplicação da vacina AstraZeneca em grávidas e mulheres no período pós-parto, na sequência da morte de uma grávida, e restringiu a vacinação em grávidas com doenças preexistentes.

O anúncio foi feito na terça-feira pelo Ministério da Saúde brasileiro, que acrescentou que as grávidas com doenças preexistentes devem receber apenas as vacinas CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, e a da farmacêuticas Pfizer-BioNTech.

A suspensão da vacina da AstraZeneca foi recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira, após a notificação da morte suspeita de uma grávida, de 35 anos.