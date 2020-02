Brasil tem 132 casos suspeitos de coronavírus

O número de casos suspeitos de contaminação pelo Coronavírus no Brasil disparou assustadoramente em apenas 24 horas, dos 20 oficialmente comunicados na quarta-feira para 132 divulgados esta quinta. Os dados foram avançados no final da tarde desta quinta-feira pelo Ministério da Saúde Brasileiro em novo boletim sobre a doença.

Até agora, o Brasil tem apenas um caso confirmado de Coronavírus, um empresário de 61 anos residente em São Paulo que regressou à cidade na passada sexta-feira, 21, depois de uma viagem à Itália. Mas a disparada do número de suspeitas faz as autoridades avançarem que novos casos poderão ser confirmados no país, até pelo histórico de viagens dos pacientes com sintomas suspeitos.

Segundo o Ministério da Saúde, dos 132 casos suspeitos, 121 pacientes viajaram recentemente para países onde existe surto de Coronavírus, oito tiveram contacto com pessoas que também viajaram, e os três restantes são pessoas próximas ao paciente que já foi confirmado com a doença. Ainda de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, os pacientes com casos suspeitos da doença têm idades entre os 8 e os 82 anos, e estão espalhados por quase todo o Brasil.

Além destes 132 casos já en análise nos até agora poucos laboratórios especializados autorizados a realizarem as análises para confirmarem ou descartarem a doença, existem outras 213 notificações feitas por hospitais de todo o Brasil. Estas últimas, no entanto, segundo o órgão por falta de tempo, ainda não foram analisados.