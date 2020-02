Brasil tem 20 novos casos suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde brasileiro avançou esta quarta-feira em conferência de imprensa que há 20 novos casos suspeitos no país.11 desses casos são em São Paulo, dois em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro, dois em Santa Catarina, um em Paraíba, outro em Pernambuco e por último um em Espírito Santo, segundo afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Kleber de Oliveira.O ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o país irá estudar o comportamento do coronavírus Covid-19 num clima tropical, após a confirmação do primeiro caso de infeção no Brasil.

"Agora é que vamos ver como este vírus se vai comportar num país tropical, durante o verão. Veremos como será o padrão de comportamento deste vírus, que é novo e tanto pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que apresentou no hemisfério norte, onde, nesta época, faz frio", disse o ministro, em conferência de imprensa, após confirmar o primeiro caso do novo coronavírus no país.



O primeiro caso positivo de contágio pelo coronavírus Covid-19, um homem de 61 anos, é residente em São Paulo e regressou recentemente do norte de Itália.

Atualmente o número mundial de infetados ultrapassa os 80 mil com 2700 mortes.Em atualização