Brasil tem novos 65 mil infectados por coronavírus em 24 horas e bate recorde diário de toda a pandemia

O Brasil bateu esta quarta-feira um novo recorde de novos infetados pelo Coronavírus num único período de 24 horas, registando oficialmente mais de 65 mil novos contágios, o maior salto diário desde o início da pandemia, em 26 de Fevereiro. O número foi avançado no final desta quarta pelo consórcio de veículos de informação que criaram um portal próprio para acompanhar a evolução da pandemia no país por os números divulgados pelo governo Bolsonaro não oferecerem confiabilidade.

De acordo com esse consórcio, o Brasil teve quarta-feira ao menos novos 65.339 pessoas infetadas com Coronavírus, um número nunca registado nos últimos cinco meses no país. O número de mortes no mesmo período também foi bastante elevado, 1293, mas não foi recorde, pois o Brasil já chegou a ter perto de 1500 óbitos por Covid-19 por dia em alguns dias do mês de Junho.

Com os novos dados, o Brasil tinha no final desta quarta-feira 82.890 mortes pela Covid-19, que aparentemente está estabilizada nas principais cidades do país mas avança descontroladamente no interior, onde a capacidade de resposta da rede hospitalar é menor. Já em relação ao número total de pessoas infetadas com o Coronavírus desde Fevereiro, o consórcio confirmava a essa hora 2.231.871 infetados, mantendo-se o Brasil no segundo lugar entre todos os países do mundo quer no que respeita a óbitos quer a contágios por Coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos.