Brasil ultrapassa 157 mil mortes e aproxima-se dos 5,4 milhões de casos de Covid-19

O Brasil totaliza hoje 157.134 mortes e 5.394.128 casos de infeção pelo novo coronavírus, após contabilizar 231 óbitos e 13.493 novos casos nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério brasileiro da Saúde.

No momento, as autoridades de saúde brasileiras investigam a possível ligação de 2.390 mortes com a doença causada pelo novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.

O número de pessoas que recuperaram da covid-19 no país sul-americano ascende a 4.835.915. Sob acompanhamento médico encontram-se 401.079 pacientes infetados.