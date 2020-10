Brasil ultrapassa cinco milhões de infetados com o novo coronavírus

Terceiro país do Mundo com mais casos de Covid-19, atrás apenas dos EUA e da Índia, o Brasil superou ontem os cinco milhões de infetados pelo novo coronavírus.No último balanço avançado pela imprensa brasileira, o país contabilizava ontem um total de 5 006 528 infetados desde o primeiro caso oficialmente registado, em São Paulo, a 26 de fevereiro. Já em relação ao número de mortes por Covid-19, o Brasil registava ontem 148 449 óbitos, ficando em segundo lugar no Mundo, atrás somente dos EUA, onde a doença já matou mais de 210 mil pessoas. Porém, nem tudo são más notícias: dos 27 estados brasileiros, só quatro apresentavam ontem tendência de aumento de casos.Outros dez apresentavam tendência de queda e os restantes 13 encontravam-se estáveis, ou seja, não apresentavam oscilações superiores a 15% nem para cima nem para baixo.