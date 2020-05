Brasil ultrapassa os 15 mil mortos por coronavírus

O Brasil superou no final da manhã deste sábado, pelo horário brasileiro, meio da tarde em Portugal Continental, as 15 mil mortes provocadas pelo coronavírus. A informação resulta da soma dos números avançados em tempo real pelas secretarias regionais de Saúde dos 27 estados brasileiros, e ainda não consta no balanço do Ministério da Saúde, que só costuma ser divulgado à noite.

De acordo com os balanços parciais avançados pelas secretarias até às 12 horas brasileiras, 16 em Lisboa, o país já tinha registado até esse momento 15.046 mortes por Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus. No último balanço oficial do Ministério da Saúde, divulgado na noite de sexta-feira, os óbitos até essa altura eram 14.817.

O número de pessoas infetadas em todo o Brasil, também de acordo com os órgãos regionais, e igualmente até ao final da manhã deste sábado, era de 222.877. Sexta, no registo do Ministério da Saúde, eram 218.223 casos.

O forte aumento no número de novos infetados tem provocado o caos nos serviços de Saúde de todo o Brasil, onde em várias cidades já há hospitais em colapso total. Devido a isso, alguns estados e diversas cidades, como os estados do Amapá, no extremo norte do país, e do Pará, também no norte, e as cidades de São Luíz, capital do estado do Maranhão, e Fortaleza, capital do Ceará, entre muitas outras, decretaram o chamado "lockdown", ou isolamento total, para tentarem reduzir o ritmo de propagação do vírus e diminuir a procura por atendimento nos hospitais.

No Amazonas, um dos estados mais atingidos, o índice de ocupação das camas hospitalares destinadas aos casos mais graves é em média de 90%, mas na capital, Manaus, fica entre 98% e 100%, já havendo hospitais que não conseguem mais atender quem chega. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os dois estados mais populosos, as taxas de ocupação nas UCIs, Unidades de Cuidados Intensivos, são, respectivamente, de 88% e 96%, e hospitais de campanha erguidos emergencialmente continuam a operar apenas parcialmente por falta de profissionais de Saúde e de equipamentos que o governo central, do qual dois ministros se demitiram em menos de um mês, não envia.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24