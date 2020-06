Brasil ultrapassa os 40 mil mortos por coronavírus

O Brasil, novo epicentro mundial da pandemia de coronavírus, atingiu e até já superou esta quinta-feira a marca de 40 mil mortes provocadas pela Covid-19. A informação foi avançada pelo consórcio formado pelos maiores veículos de imprensa do Brasil, que se uniram para criar um portal de acompanhamento da pandemia depois de o governo do presidente Jair Bolsonaro mudar o formato de divulgação dos dados, ocultado parte deles e ter até feito desaparecer da lista de mortes centenas de vítimas.

De acordo com os dados divulgados na tarde desta quinta-feira pelo consórcio, às 13 horas locais, 17 horas em Lisboa, o país atingiu a triste cifra de 40.276 pessoas mortas pela Covid-19. Esse número de casos fatais mantém o Brasil na terceira posição entre os países em que o coronavírus mais matou, atrás apenas dos EUA e do Reino Unido.

O boletim também divulgou o número total de pessoas infetadas no país desde o primeiro registo, em 26 de Fevereiro, e que nesta quinta-feira chegou a 787.489 casos confirmados. Com isso, o Brasil continua na segunda colocação mundial no que respeita a infetados, perdendo somente para os EUA.

Com a pandemia já há semanas numa curva ascendente descontrolada, o Brasil está a registar diariamente mais de mil mortes pela Covid-19, sendo o país onde nos últimos dias mais pessoas morreram pela doença provocada pelo coronavírus, 1300 das quais só de terça para quarta. Em 30 dias, o total de pessoas mortas pela doença triplicou no Brasil, mas apesar disso o presidente Jair Bolsonaro continua a pressionar fortemente, inclusive com a retenção de ajudas, para que governantes estaduais e municipais ponham fim às medidas de quarentena que adotaram contra a pandemia, e governadores de estados como São Paulo, João Doria, e Rio de Janeiro, Wilson Witzel, iniciaram a flexibilização dessas restrições, contrariando a orientação de médicos e cientistas.