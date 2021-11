Brasil ultrapassa os EUA em vacinação contra a Covid-19

Não obstante o negacionismo do governo central, as polémicas e os tropeços nesse processo, o Brasil acaba de ultrapassar os Estados Unidos na proporção de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Esse êxito brasileiro, alcançado pela pressão de governadores, autarcas, imprensa, judiciário e sectores do Congresso, foi confirmado pela plataforma "Our World in data", ligada à Universidade de Oxford, na Inglaterra, e tem como base os dados referentes ao passado domingo, 14 de Novembro.

Nesse dia, de acordo com a plataforma, o Brasil atingiu o percentual de 59,8% da sua população com a vacinação completa, ou com duas doses de vacinas que exijam as duas tomas ou com a dose única da vacina que só exige uma. Nesse mesmo dia, ainda segundo a "Our world in data", o percentual de totalmente vacinados nos EUA era de 57,6%.

Ainda com base nos dados conhecidos dia 14 em ambos os países, o Brasil tinha completado a vacinação de 125,4 milhões de pessoas, de um total de 213,3 milhões de habitantes. Já os Estados Unidos, que têm uma população muito maior, tinham completado nesse dia o esquema vacinal de 195,3 milhões de pessoas, numa população total de 329,4 milhões de habitantes.