Brasil ultrapassa pela primeira vez mil mortos por covid-19 em 24 horas

O ministério da Saúde do Brasil anunciou na noite desta terça-feira que o país atingiu um trágico novo recorde de mortes por coronavírus, tendo registado pela primeira vez mais de mil óbitos em apenas 24 horas. De segunda para esta terça, segundo o órgão governamental, o Brasil teve mais 1179 vítimas fatais da doença.

Com esse novo recorde, o total de pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil chegou às 17.971. Até agora, o maior número de mortes por coronavírus no país no espaço de 24 horas tinha sido registado no início de Maio, com 881 óbitos.

O número total de casos da doença confirmados no Brasil subiu esta terça-feira para 271.628 pessoas infectadas. De segunda para terça foram confirmados mais 17.408 contágios, também um novo recorde para um período de somente 24 horas.

O estado de São Paulo é o mais atingido pela pandemia e, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, já tem 5.147 mortes oficialmente confirmadas. O número de infetados no estado paulista é de 65.995, também segundo o mesmo órgão regional.

Por causa disso, os hospitais do sistema público de Saúde enfrentam uma situação crítica, com mais de 91% de ocupação das vagas para doentes em estado grave, estando seis hospitais na capital, a cidade de São Paulo, com 100%, não conseguindo atender, nem mesmo receber novos pacientes. Num outro testemunho da dramática crise que o mais populoso e rico estado brasileiro enfrenta, os cemitérios estão a realizar enterros até de madrugada, e máquinas abrem às pressas milhares de novas covas.