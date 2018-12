Brasil vai abandonar pacto da ONU sobre migrações a que acabou de aderir

Anúncio foi feito pelo futuro ministro dos Negócios Estrangeiros de Jair Bolsonaro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:25

Assim que o próximo ano começar, o Brasil vai abandonar o pacto global sobre migrações aprovado em Junho por 192 países na ONU, nos Estados Unidos, e referendado por 146 nações esta segunda e terças-feiras em Marrakech, no Marrocos, inclusive pelo governo brasileiro. O anúncio foi feito pelo futuro ministro dos Negócios Estrangeiros de Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, que considera o pacto um erro e atentatório da soberania nacional.

"O pacto é um instrumento inadequado para lidar com o problema, que não deve ser tratado como uma questão global e sim de acordo com a realidade e soberania de cada país."-Declarou Araújo através do seu twitter, imitando o hábito de Bolsonaro de se pronunciar pelas redes sociais.

O anúncio de que o Brasil sairá do pacto assim que o novo governo assumir funções, em Janeiro, foi feito pelo futuro ministro apenas alguns minutos depois de o atual ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, ter discursado em Marrakech e reafirmado o compromisso do país com o pacto patrocinado pela ONU e com a continuação do acolhimento de refugiados de qualquer parte do mundo, como sempre fez. Mas Ernesto Araújo, um radical de direita que tem como grande ídolo Donald Trump, presidente dos EUA, que em Junho foi o único país presente à sessão da ONU a não assinar o pacto, considera que o Brasil não deve aceitar toda a gente incondicionalmente e que deve passar a restringir a entrada e a permanência de determinados estrangeiros.

"A imigração é bem vinda, mas não deve ser indiscriminada. Tem de haver critérios para garantir a segurança tanto dos migrantes quanto dos cidadãos do país de destino."-Escreveu ainda Ernesto Araújo no twitter.

Pelo pacto da ONU para uma migração segura, ordenada e regular, migrantes irregulares não poderão ser deportados em massa e sumariamente dos países onde estão. Cada um deve ter direito a aceder a apoio jurídico, à educação, saúde e assistência social enquanto o seu caso é analisado.