Brasil vai contratar 15 mil médicos para o serviço público de saúde até ao final do ano

O Brasil vai contratar até final deste ano mais 15 mil médicos para reforçar o Sistema Único de Saúde, SUS, o equivalente naquele país ao SNS português.



O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente Lula da Silva na cerimónia de lançamento da nova fase do programa "Mais Médicos", desta feita direcionado a profissionais brasileiros e não a estrangeiros, como aconteceu na primeira fase, em 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, quando a esmagadora maioria das vagas foi ocupada por cubanos.





"Esta segunda-feira completamos 80 dias de governo. Nesses 80 dias, não temos feito outra coisa a não ser recuperar tudo aquilo que tínhamos feito de bom, que tinha dado certo, mas foi destruído (pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, entre outras coisas, ao assumir, em 2019, expulsou a maioria dos cubanos do programa). O "Mais Médicos" foi um sucesso extraordinário. Sofremos muitas acusações, principalmente da categoria médica, que não aceitava os cubanos, mas, ainda assim, o programa foi um sucesso excepcional. E agora ele volta com um cuidado grande, queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros", declarou Lula durante a cerimónia, que aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília.

O novo "Mais Médicos" será concretizado em duas etapas, a primeira ainda este mês de Março. Até final do mês, será lançado um edital para a contratação imediata de 5000 médicos, e os outros 10 mil serão contratados no segundo semestre, num processo de seleção que terá a participação das cidades que vão receber esses profissionais.

No seu novo formato, o programa, que se destina a levar médicos para as periferias e o interior do Brasil, prevê um contrato inicial de quatro anos de prestação de serviços desses médicos. Medidas complementares vão ser tomadas para incentivar a ida de profissionais para áreas mais distantes ou mais vulneráveis e será dada prioridade na contratação de médicos que se formaram com financiamento estudantil do governo.

Só este ano, a previsão é que o governo de Lula da Silva gaste aproximadamente 129 milhões de euros com as novas contratações. Ao todo, ainda de acordo com os cálculos apresentados esta segunda-feira, cerca de 96 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com o aumento da oferta de atendimento médico em todo o Brasil.

"Não se pode tratar a Saúde como um gasto porque não tem investimento maior do que salvar uma vida. O quanto custou ao Brasil nos últimos anos não fazer as coisas no tempo certo?"- Ponderou Lula.