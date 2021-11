Brasil vai disponibilizar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todos os cidadãos maiores de 18 anos

O ministro da saúde brasileiro, Marcelo Queiroga anunciou esta quarta-feira que o governo vai disponibilizar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todos os cidadãos maiores de 18 anos.Até ao momento, a dose de reforço da vacina só estava disponível para idosos com mais de 60 anos, para profissionais de saúde e imunossuprimidos.Marcelo Queiroga referiu ainda que o intervalo de tempo entre a segunda e a terceira dose da vacina será reduzido de seis para cinco meses.As medidas foram anunciadas no seguimento da campanha Mega Vacinação, que pretende estimular a população brasileira a continuar a vacinar-se contra a Covid-19.Recorde-se que, o Brasil tem cerca de 60% da população vacinada, tendo ultrapassado os EUA, que têm apenas 58% dos cidadãos residentes no país inoculados.