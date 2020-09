Brasil vai extraditar para os EUA ex-guerrilheiro das Farc conhecido como 'El Patron'

O Brasil vai extraditar para os Estados Unidos o ex-guerrilheiro colombiano Guillermo Amaya Ñungo, ex-membro das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Conhecido como "El Patrón", Guillermo tem contra ele mandados internacionais de captura emitidos pelos EUA, onde é acusado de comandar uma grande organização criminosa especializada no envio de toneladas de cocaína para território norte-americano a partir da Colômbia e países vizinhos.



"El Patrón" está preso na sede da Polícia Federal de Fortaleza, capital do estado brasileiro do Ceará, desde que foi detido pelas autoridades brasileiras em 17 de Setembro do ano passado. Guillermo, que tinha mudado a aparência e vivia na capital do Ceará como um pacato cidadão, foi identificado e detido no bairro de Messejana quando ia buscar uma filha à escola, não oferecendo qualquer resistência.