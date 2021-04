Brasil vive dia mais negro da pandemia com novo recorde de 3950 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Brasil teve esta quarta-feira o dia mais trágico da pandemia de Coronavírus, registando 3950 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Os dados foram avançados pouco depois das 20 horas locais, meia-noite em Lisboa, pelo consórcio de imprensa que monitoriza a propagação da pandemia no país.

Com mais esse trágico recorde, o país atingiu esta quarta-feira um total de 321.886 vidas perdidas para a Covid-19 desde a primeira morte, registada em São Paulo em 17 de Março do ano passado. Esta quarta-feira, o Brasil completou 70 dias consecutivos com mais de mil mortes diárias, 15 dos quais, os últimos, com mais de duas mil, sendo seis desses dias acima das três mil.

Isso fez do mês de Março o mais letal de toda a pandemia, muito acima dos piores meses registados no ano passado. Este mês de Março terminou com 66.868 mortes provocadas pela doença, levando o caos, além dos hospitais, aos serviços funerários e até aos cemitérios, que tiveram, por exemplo em São Paulo, de passar a realizar sepultamentos até durante a noite.

Até esta quarta, o Brasil registou 12.753.258 contágios pelo Coronavírus. Tanto no que respeita a infectados quanto óbitos, o Brasil está na segunda colocação entre todos os países do mundo, atrás apenas dos EUA, mas com forte tendência de alta, enquanto nos Estados Unidos a tendência é de acentuada queda nos dois casos.