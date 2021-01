Brasil volta a somar mais de mil mortes e de 60 mil casos de Covid-19 em 24 horas

O Brasil voltou esta terça-feira a somar mais de mil mortes (1.214) devido à Covid-19 e registou 61.963 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

Com este aumento no número de óbitos e infeções pelo novo coronavírus, o Brasil, com cerca de 212 milhões de habitantes, ultrapassou hoje a barreira dos 8,9 milhões de diagnósticos positivos (8.933.356) e totaliza agora 218.878 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Em território brasileiro, a taxa de letalidade da doença está fixada em 2,5% e a taxa de incidência é de 104 mortes e 4.251 casos por cada 100 mil habitantes.