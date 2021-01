Brasil volta a ter mais de mil mortes por Covid-19 num dia e aproxima-se das 210 mil

O Brasil registou mais de mil mortes por covid-19 em 24 horas, pelo quinto dia consecutivo, com os óbitos a aproximarem-se dos 210.000 e as infeções a ultrapassarem os 8,4 milhões, segundo dados oficiais.

De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, com 1.050 mortos no último dia, o número de mortes causadas pela covid-19 atingiu 209.296, quando o país enfrenta uma segunda vaga da pandemia e numa semana em que o sistema de saúde pública em Manaus, a maior cidade da Amazónia brasileira, entrou em colapso.

Desde sábado passado, 09 de janeiro, foram registadas mais de 6.600 mortes no gigante sul-americano, e desde terça-feira, mais de mil morreram diariamente.