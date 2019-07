Brasileira encontrada morta em quarto de hotel no Chile

Uma brasileira, de 35 anos, foi encontrada morta, no passado sábado, num quarto de hotel, em Santiago, no Chile, numa altura em que fazia a primeira viagem sozinha.

Giovanna Elias Bardi tinha como objetivo fazer uma viagem de quatro dias pelo Chile e visitar sozinha, nos próximos meses, o Machu Picchu, no Peru.

O último telefonema com o namorado e a mãe foi feito na noite da passada quinta-feira, dia 4 de julho. A família terá ficado preocupada quando a residente de São Paulo, não atendeu as chamadas, nem respondeu às mensagens, na manhã de sexta-feira.

Segundo Leandro Bonello, namorado de Giovanna, a família conseguiu entrar em contato com o hotel onde a mulher estava hospedada e foram informados que não poderiam entrar no quarto, conta o jornal brasileiro G1.

Após insistir, os funcionários encontraram a cidadã brasileira sem reação e chamaram as entidades de socorro.

A causa da morte da mulher ainda não é conhecida. Leandro revelou, em declarações dadas ao G1, que a última viagem do casal, foi há um mês para Foz do Iguaçu, no Paraná, e que a próxima seria um cruzeiro no final do ano.

"Momentos que ficarão marcados para sempre no meu coração. Onde quer que esteja, que se sinta amada e abraçada", afirma o namorado da jovem.