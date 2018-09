Brasileiro "estreia" nova lei ao ser detido por apalpar passageira no metro

Nova lei no Brasil criminaliza a importunação sexual. Primeira detenção surge dois dias depois da entrada em vigor.

Quem importunar outra pessoa, praticando perante ela atos de carácter exibicionista, formulando propostas de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal". As queixas e processos abertos pelo MP têm aumentado consideravelmente nos últimos três anos, mas ainda não há notícia de se ter registado alguma condenação.

Um homem foi detido na última quarta-feira no metro de São Paulo, depois de ter passado a mão pela perna de uma passageira. Maurício Ribeiro, de 56 anos, torna-se assim o primeiro caso conhecido de uma detenção ao abrigo da nova lei de importunação sexual no Brasil, que entrou em vigor na segunda-feira.A Folha de São Paulo relata que o caso aconteceu perto da estação de Sagrado Coração, em Jandira, na Grande São Paulo. O suspeito alega que estava a dormir e que o seu gesto foi inadvertido, mas já tinha dois registos de casos semelhantes contra passageiras, em 2016 e 2017.Na quarta-feira, a vítima fez queixa do homem ao vigilante da empresa de transporte CPTM. "Ele começou a esfregar a perna em mim, eu me afastei, mas ele se aproximou de novo.Chutei a perna dele, mas ele não estava nem aí, não parava. Quando pegou na minha coxa, eu gritei, fiquei nervosa, chorando", conta Edilane Soares, de 25 anos, à Folha.O detido arrisca-se a gora a uma pena de prisão que pode chegar aos cinco anos. Quando foi confrontado pelo vigilante, o homem justificou-se dizendo que "era casado, que toma medicamentos controlados, que estava dormindo quando o seu braço escorregou e encostou na perna da vítima", lê-se no boletim da ocorrência. Levado para uma esquadra de polícia, acabou por ser detido, por já ter antecedentes.A lei sobre a importunação sexual entrou em vigor no Brasil esta semana. A medida ganhou força por causa de um episódio ocorrido em São Paulo, quando um homem que se masturbou em público foi libertado por o juiz considerar que não havia nenhuma lei que punisse esse delito.Em Portugal, o delito de importunação sexual foi introduzido no código penal em 2015 como crime autónomo. Prevê que "