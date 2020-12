Brasileiros desafiam a Covid-19 e enchem praias, bares e festas clandestinas

Multidões de brasileiros, na sua maioria jovens, insistem em desafiar a Covid-19 e continuam a promover grandes ajuntamentos nas principais praias do país, em bares, centros comerciais e, nesta época de passagem de ano, em festas de reveillon clandestinas. Num dos epicentros destes desafios às quase 200 mil mortes já registadas no país desde o início da pandemia (esta quinta-feira já eram 193 mil óbitos e o número cresce mais de mil vidas ceifadas por dia), o Rio de Janeiro concentrou grandes multidões nestas quarta e quinta-feiras, só em algumas delas tendo surtido efeito a atuação da polícia.

Em Santa Teresa, no centro da cidade, uma festa clandestina de pré-passagem de ano foi invadida pela polícia na noite de quarta-feira e acabou mais cedo do que o previsto pelos participantes, mas sob grandes protestos da multidão. Um major que participava na festa e tentou usar a sua autoridade para impedir a atuação da polícia mas acabou detido.

Na festa de Santa Teresa, raros eram os participantes que usavam máscara, até porque todos bebiam sem parar, e o distanciamento social era completamente inexistente. O mesmo aconteceu na mesma noite em dezenas de bares pela na zona sul do Rio, nomeadamente Copacabana, Ipanema e Leblon, nos tradicionais bares da Lapa, no centro, e em comunidades na zona norte da cidade, onde decorreram movimentados bailes funk sem qualquer medida sanitária.

A famosa Praia de Ipanema, a mais frequentada por famosos e milionários, teve esta quarta-feira uma das maiores multidões do ano, não se conseguindo nem ver a areia, tal como a de Copacabana, a mais procurada por turistas, e esta quinta-feira a cena já se repetia logo de manhã em algumas praias.



A polícia começou no final da manhã a interditar, ou tentar, as praias da cidade, mas no dia anterior a medida fracassou devido aos milhares de pessoas que lotavam o areal e se recusaram a sair. Tentando evitar ajuntamentos na passagem do ano, o governo do Rio decretou a interdição de todas as vias da orla e em seu redor, e a proibição de música ao vivo ou fogos de artifício nos bares e hotéis.

Ajuntamentos como esses registaram-se também no litoral do estado de São Paulo. Apesar de o governo ter proibido todos os tipos de festas e aglomerações, ao menos 20 cidades do litoral, a 80, 90 km da capital, desrespeitaram a ordem. Cidades com praia, invadidas nesta época do ano por até dois milhões de pessoas de fora, já deixaram claro que na passagem do ano não haverá qualquer limitação, e que manterão praias, bares e locais de festa em pleno funcionamento, para os comerciantes poderem recuperar ao menos parte do que perderam ao longo de 2020.



Em cidades onde não há praias, nomeadamente em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, multidões concentraram-se em ruas e praças do centro e de vários bairros, participando até de madrugada em festas não autorizadas. Nas gigantescas favelas de São Paulo, outro grande foco de preocupação para as autoridades, a Polícia Militar estima que ao menos 300 bailes funk sejam realizados na madrugada da passagem de ano, e aí não há muito o que fazer, pois essas comunidades pobres são dominadas por criminosos fortemente armados e uma actuação da polícia geraria uma violenta batalha que poderia custar a vida de muitas pessoas.

Uma das festas que mais tem gerado indignação e protestos, pelo total desrespeito à vida das pessoas, às leis e ao bom senso, está a ser promovida desde domingo passado pelo futebolista Neymar em Mangaratiba, vizinha ao Rio de Janeiro. Segundo a imprensa brasileira, aproximadamente 500 convidados de Neymar aglomeram-se há vários dias numa boate subterrânea que o futebolista mandou construir num terreno ao lado da sua mansão, e dançam, bebem e assistem shows, entre outras coisas, sem que alguma autoridade, local ou estadual, tenha tido a coragem de ir lá e acabar com a violação às regras do combate à Covid-19, que só no Rio de Janeiro atingiu esta quarta-feira a trágica marca de 25 mil pessoas mortas.

Tudo isto acontece enquanto a pandemia de Coronavírus se alastra pelo Brasil a uma velocidade ainda maior do que aconteceu na chamada primeira onda. Na maior parte dos estados brasileiros, o número de pessoas mortas por Covid-19 só neste mês de Dezembro superou o total dos meses de Março, Abril e Maio, até agora os piores da pandemia, e o país ultrapassou esta semana os 7,5 milhões de infectados.