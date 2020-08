Brasileiros divididos quanto à responsabilidade de Bolsonaro nas mortes por Covid-19

Dias depois de o Brasil ter atingido no passado dia 8 a trágica marca de 100 mil pessoas mortas pela Covid-19 (este sábado esse número já supera as 106 mil), os brasileiros estão bastante divididos quanto à responsabilidade que o presidente Jair Bolsonaro teve nesse assustador número de vítimas fatais do coronavírus. Um levantamento realizado pelo Instituto Datafolha nos dias 12 e 13, quarta e quinta desta semana, revela que o Brasil está praticamente dividido ao meio quanto à responsabilidade de Bolsonaro, que desde o início da pandemia tem negado a gravidade do coronavírus e fez de tudo ao seu alcance para tentar impedir governadores de estados e autarcas de adotarem medidas restritivas para combater o avanço da doença.

Os que atribuem culpa a Bolsonaro pelas mortes são a maioria, 52%, mas dividem-se quanto ao grau de responsabilidade do presidente nas mortes. Para 11%, Jair Bolsonaro é o maior culpado pelo gigantismo do número de mortes provocadas pela Covid-19, enquanto para os restantes 41% que o responsabilizam, ele é um dos culpados mas não o maior.

Já para 47% dos inquiridos no levantamento, Bolsonaro não teve culpa alguma nas mortes. Para estes, os responsáveis pelo elevado número de óbitos são os governadores e os autarcas, que erraram nas medidas tomadas para enfrentar o coronavírus, ou então não há culpados, e as pessoas morreriam de qualquer forma por a doença se espalhar sem controle e sem que se possa fazer muita coisa para a conter.

A sondagem do Datafolha mostra que a estratégia de Bolsonaro para se eximir de culpa pela tragédia provocada no Brasil pelo coronavírus deu certo. Manipulando a decisão do Supremo Tribunal Federal que deu aos gestores regionais e locais o poder de seguirem ou não as determinações emanadas do governo central sobre o combate ao coronavírus, Bolsonaro, que, na verdade, nunca deu importância à pandemia, começou a veicular a versão de que ele queria ter feito mais e bem diferente do que os outros fizeram mas a justiça, os governadores de estado e os autarcas não deixaram, versão que, pelos números agora revelados na sondagem, parece ter convencido boa parte da população.