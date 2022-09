Mais de dois terços dos brasileiros receiam ser agredidos fisicamente se expressarem uma opinião política, revela uma sondagem realizada pelo Instituto Datafolha divulgada esta quinta-feira.









De acordo com a sondagem, 67,5% dos brasileiros temem ser vítimas de violência por assumirem em público as suas opções políticas. Outros 3,2% dizem mesmo ter sofrido ameaças nos últimos 30 dias após se posicionarem politicamente.

Nos últimos anos, o Brasil conheceu um forte aumento da violência de todos os tipos, situação que se agudizou este ano devido às eleições. E a violência política, que se teme vir a aumentar com a aproximação das Presidenciais de outubro, já provocou várias mortes. Em julho, um seguidor de Bolsonaro, Jorge Guaranho, matou a tiro um apoiante de Lula, Marcelo Arruda, que comemorava o seu 50º aniversário numa festa com fotos do ex-Presidente. Na semana passada, outro apoiante do atual Presidente, Rafael Oliveira, matou à machadada um colega de trabalho, Benedito dos Santos, apoiante de Lula, após uma discussão por motivos políticos.