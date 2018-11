FMI espera "ambiciosa reforma fiscal" do Goveno Bolsonaro

Nova administração do país deve focar-se numa "reforma nas pensões", precisou o responsável do FMI

Por Lusa | 17:09

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou esta quinta-feira que as propostas do Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, vão na "direção certa", mas que é necessário fazer uma "ambiciosa reforma fiscal".

"Até agora temos ouvido reformas que vão na direção certa", afirmou à agência noticiosa Efe Krishna Srnivasan, diretor-adjunto do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, sublinhando que se espera uma "ambiciosa reforma fiscal".

A nova administração do país deve focar-se numa "reforma nas pensões", precisou o responsável do FMI, sublinhando que esse trabalho é "importante para manter a sustentabilidade fiscal e a própria sustentabilidade do sistema de pensões".