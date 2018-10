"Meus amigos, vamos evitar uma segunda volta", disse o candidato presidencial de extrema-direita.

Por Lusa | 04:03

O candidato presidencial de extrema-direita às eleições no Brasil, Jair Bolsonaro, pediu o voto útil de forma a vencer as eleições na primeira volta, no domingo.

"Meus amigos, vamos evitar uma segunda volta", disse Bolsonaro, num vídeo na sua conta oficial do Facebook, esta sexta-feira.

Se, no domingo, nenhum candidato superar 50% dos votos válidos haverá uma segunda volta para as presidenciais no dia 28 de outubro.