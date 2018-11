PT classifica nomeação de Moro para ministro como "fraude do século"

Dirigente criticou ainda a "politização [de Moro]", ao garantir que o juiz intercetou chamadas telefónicas da antiga Presidente Dilma Rousseff.

Por Lusa | 16:54

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil classificou esta quinta-feira de "fraude do século" a nomeação de Sergio Moro para ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro, lembrando que o juiz condenou o antigo Presidente Lula da Silva.

"A fraude do século! O juiz Sergio Moro será ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro, que apenas conseguiu eleger-se porque Lula foi injustamente condenado e impedido de participar nas eleições", escreveu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na rede social Twitter.

Em mensagens escritas em português, espanhol e inglês, a dirigente criticou ainda a "politização [de Moro]", ao garantir que o juiz intercetou chamadas telefónicas da antiga Presidente Dilma Rousseff (2011-2016) e as enviou para a imprensa.