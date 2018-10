Último MNE do Estado Novo vota Bolsonaro, mas recusa comparações com Salazar

Após o 25 de Abril, Rui Patrício exilou-se no Brasil, onde se dedicou a uma carreira empresarial.

O último ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado Novo, Rui Patrício, vive no Brasil há mais de 40 anos e disse à Lusa que irá votar em Bolsonaro na segunda volta das presidenciais, embora rejeite comparações entre o candidato e Salazar.



Depois do 25 de Abril, Rui Patrício escolheu a cidade do Rio de Janeiro como local de exílio mas as memórias que tem de António de Oliveira Salazar são bem nítidas, ao ponto de não conseguir traçar semelhanças entre o antigo chefe de Estado português e o atual candidato da extrema-direita à Presidência da República brasileira Jair Bolsonaro.



A comparação foi feita por Fernando Haddad, candidato do Partidos dos Trabalhadores (PT), opositor de Bolsonaro na segunda volta das eleições de domingo, mas, em entrevista à agência Lusa, Rui Patrício recusa qualquer paralelo.



"É uma comparação sem qualquer fundamento. Não é uma boa comparação, quer pelo estilo das duas pessoas, quer pelo contexto histórico, quer por todas as outras razões, sobretudo pelo estilo e formação pessoal que é totalmente diferente. É uma comparação sem qualquer sentido", afirmou Rui Patrício.



Apesar de, na primeira volta, ter Geraldo Alckmin (centro-direita) como candidato de eleição, o último ministro dos Negócios Estrangeiros da ditadura diz que Bolsonaro é o candidato que agora defende.



"Eu não estive aqui (no Brasil) por isso não votei na primeira volta, onde votaria Alckmin. Mas, na segunda volta, entre estes dois (Bolsonaro e Haddad), votarei no Bolsonaro", assumiu.



No entanto, seja qual for o candidato que vença a corrida presidencial, Rui Patrício espera que o Brasil retome a "ordem e o progresso", palavras inscritas na bandeira brasileira.



"O que eu desejo é que o Brasil encontre um rumo adequado com qualquer que seja o candidato que vença. Espero que consiga reencontrar o equilíbrio das finanças públicas, que retome o desenvolvimento económico e que consiga resolver os problemas fundamentais do Brasil. É só esse o meu desejo", afirmou à agência Lusa.



Rui Patrício foi subsecretário de Estado do Fomento Ultramarino de Oliveira Salazar, que o nomeou para o cargo em 1965 e, em 1970, chegou ao cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros pelas mãos do então chefe do Governo Marcelo Caetano.



Gerações de uma família portuguesa dividida entre Haddad e Bolsonaro

A polarização política no Brasil está a partir ideologicamente a sociedade e as famílias, como é o caso da do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado Novo Rui Patrício, em que as gerações se dividem entre Haddad e Bolsonaro.

A menos de uma semana de os brasileiros elegerem o seu próximo Presidente da República, numa disputa entre a esquerda com Fernando Haddad e a extrema-direita com Jair Bolsonaro, Inês Patrício discorda do posicionamento político do seu pai e último ministro dos Negócios Estrangeiros português, Rui Patrício.

A professora universitária, que aos 18 anos se mudou para o Brasil com a sua família, tem tido um papel ativo na campanha por Fernando Haddad, pois vê nele a possibilidade de o país enveredar pelo caminho da educação, como forma de diminuir as desigualdades sociais no Brasil.