Brasília blinda-se para posse de Lula da Silva e contra ameaças de radicais

A capital do Brasil começou a ser blindada a partir de esta sexta-feira para a posse do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que se realiza no domingo sob rigorosa segurança contra ameaças da extrema-direita.

A vasta operação policial em Brasília que está a ser preparada para domingo vai mobilizar cerca de 15 mil agentes de todas as forças de segurança do Estado e começou a desenrolar-se na avenida Esplanada dos Ministérios, onde se concentrará toda a cerimónia da posse presidencial.

A circulação de veículos na avenida está totalmente proibida, quando também foram restritas as travessias de pedestres e começaram a ser instaladas cercas em todos os acessos à área, que se estende por cerca de dois quilómetros.