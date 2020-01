É oficial. Reino Unido já não pertence à União Europeia

O 'divórcio' acontece depois de uma união iniciada a 1 de janeiro de 1973 e a consumação do Acordo de Saída. O fim desta união de 47 anos acontece três anos e meio após o referendo em que 52% dos eleitores britânicos decidiram sair da Europa.



O processo foi marcado por avanços e recuos sucessivos pelo parlamento britânico, que finalmente deu chegou a acordo após a clara vitória do conservador, e atual primeiro-ministro, Boris Johnson nas eleições de dezembro passado.



Boris Johnson dirigiu-se à nação com um discurso gravado antecipadamente às 22h00 horas. Nessas declarações, promoveu uma mensagem de que o país tem uma oportunidade única para desenvolver todo o seu potencial. "O nosso trabalho como governo - o meu trabalho - é unir este país e levar-nos em frente. E a coisa mais importante a dizer hoje à noite é que isto não é um fim, mas um começo. É o momento em que o amanhecer se abre e a cortina sobe para um novo ato. É um momento de verdadeira renovação e mudança nacional", disse.

É oficial. O Reino Unido deixou, a partir de agora (23h00), de pertencer à União Europeia num misto de felicidade daqueles que são a favor do Brexit e tristeza por aqueles que não concordam com o 'divórcio' do país.