Líderes dos 27 Estados-membros dão luz verde ao acordo para a saída do Reino Unido da UE

Brexit EU27 EUCO finished. Conclusions adopted. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) October 17, 2019

Os líderes dos 27 Estados-membros deram esta quinta-feira luz verde ao acordo para a saída do Reino Unido da UE. A informação foi avançada pelo pRecorde que o acordo foi anunciado esta quinta-feira de manhã por Boris Johnson e Jean-Claude Juncker."O Conselho Europeu endossou este acordo [...] Nessa premissa, o Conselho Europeu convida a Comissão, o Parlamento Europeu, e o Conselho a empreenderem os passos necessários para assegurar que o acordo entra em vigor a 01 de novembro de 2019", declarou Donald Tusk, em conferência de imprensa, durante a cimeira europeia a decorrer em Bruxelas.



