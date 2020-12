Parlamento britânico aprova acordo com União Europeia por larga maioria

Os deputados britânicos aprovaram hoje por larga maioria o acordo de comércio pós-Brexit com a União Europeia (UE), abrindo caminho para uma saída ordenada do Reino Unido do mercado único na quinta-feira.

Após um debate de cerca de quatro horas, a Câmara dos Comuns aprovou a legislação necessária para implementar o acordo por 521 votos a favor, contabilizando 73 contra.

Apesar de o partido Conservador, que está no poder, ter maioria absoluta, o que garantia a aprovação, o acordo teve apoio do partido Trabalhista, a principal força da oposição, embora alguns deputados do 'Labour' tenham votado contra o acordo ao lado de outros partidos pró-europeus da oposição.