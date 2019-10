Reino Unido vai a eleições antecipadas dia 12 de dezembro

À terceira não foi de vez, mas foi à quarta. O Reino Unido vai realizar eleições antecipadas no próximo dia 12 de dezembro, como habitualmente numa quinta-feira e na data pretendida pelo governo conservador liderado por Boris Johnson.O primeiro-ministro britânico consegue assim os seus intentos, isto depois de ter fracassado nas três anteriores tentativas que ensaiou desde que, em julho, assumiu a liderança dos "tories" e, posteriormente, do executivo do Reino Unido.Apenas dois anos e meio depois das últimas eleições gerais, os eleitores britânicos vão determinar a composição das duas câmaras do parlamento (Comuns e Lordes) pela terceira vez em quatro anos e meio (se não fossem as eleições antecipadas de 2017 e aquelas agora marcadas, os britânicos só regressariam às urnas em 2020).Em atualização