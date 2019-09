Barnier pede que não se subestime consequências de Brexit sem acordo

O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, advertiu esta quarta-feira que não se deve subestimar as consequências "inumeráveis" de uma saída sem acordo e instou o Reino Unido a apresentar soluções alternativas ao 'backstop' irlandês.

Dirigindo-se aos eurodeputados, que debatem e votam uma resolução sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em Estrasburgo (França), Michel Barnier recomendou que "ninguém subestime" as consequências de uma saída desordenada daquele país do bloco comunitário.

"As consequências do 'Brexit' não são teóricas, são inumeráveis e, muitas vezes, subestimadas, no plano humano e social, financeiro e orçamental, jurídico e técnico. São consideráveis", reforçou.