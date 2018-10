Barnier reconhece que "é preciso mais tempo" para concluir acordo do Brexit

Conselho Europeu que tem início na quarta-feira em Bruxelas apontado como "o momento da verdade".

Por Lusa | 13:59

O principal negociador da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, admitiu esta terça-feira que "é preciso mais tempo" para alcançar um acordo global com o Reino Unido para a sua saída ordenada do bloco europeu, pois subsistem várias questões em aberto.

Em breves declarações aos jornalistas à entrada para a reunião do Conselho de Assuntos Gerais da UE, no Luxemburgo, dedicada ao estado das negociações sobre o 'Brexit' (artigo 50º), Barnier, que ao longo dos últimos meses apontou o Conselho Europeu que tem início na quarta-feira em Bruxelas como "o momento da verdade", admitiu que serão necessárias mais algumas semanas para tentar fechar um acordo com Londres, e disso dará conta aos líderes europeus na cimeira.

"Permanecem várias questões em aberto, entre as quais a da Irlanda, pelo que o meu entendimento é que é preciso mais tempo para esse acordo global, e esperar por esse progresso decisivo de que precisamos para finalizar esta negociação sobre a saída ordenada do Reino Unido. E vamos tomar esse tempo calmamente, de forma séria, para encontrar esse acordo global nas próximas semanas", declarou Barnier.