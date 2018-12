António Costa diz que só "iluminação divina" justificaria renegociação do Brexit

Primeiro-ministro falava à entrada do Conselho Europeu em Bruxelas.

Por Lusa | 14:23

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quinta-feira que apenas "uma iluminação divina" conseguiria compatibilizar as posições da União Europeia e do Reino Unido, repetindo que o acordo do 'Brexit' é o único que existe e não será renegociado.

"Renegociar o quê? Tudo aquilo que tenho visto como críticas, aliás contraditórias, ao tratado, são pontos que não é possível mais renegociar, a não ser que haja uma iluminação divina que descubra algo que ainda ninguém descobriu até agora, [que é] como se pode ir mais além na compatibilização daquilo que é muito difícil de compatibilizar", argumentou.

António Costa, que falava à entrada do Conselho Europeu em Bruxelas, reiterou que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, aprovado pelos líderes dos 27 em 25 de novembro, é o "acordo que existe, não há outro".