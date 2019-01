Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brexit força Portugal a contratar pessoal

Governo vai assegurar 35 permanências consulares em 16 locais diferentes do Reino Unido visitas.

Por Janete Frazão e F.J.G. | 01:30

O reforço dos serviços do consulado, o aumento de funcionários nas alfândegas e o apoio às empresas portuguesas. São estas as linhas gerais de um pacote de medidas aprovado em Conselho de Ministros no âmbito do plano de contingência para o caso de o Reino Unido abandonar a UE sem um acordo.



O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou que a prioridade é dar "segurança e tranquilidade aos 400 mil portugueses que residem no Reino Unido", anunciando assim a criação de "35 permanências consulares em 16 locais".



Com vista a combater a queda da entrada de britânicos em Portugal, vão ser também criados corredores específicos nos aeroportos de Faro e do Funchal, por onde entram no País 80% dos visitantes. O objetivo é, segundo António Costa, evitar "situações de bloqueio".



O plano de contingência dará ainda lugar ao reforço de 60 funcionários para as alfândegas face às "novas obrigações de controlo alfandegário".



Entretanto, foram já acionados os "mecanismos de cooperação policial e judiciária". No que toca às empresas, surgirá uma linha de crédito de 50 milhões de euros para as empresas que exportam significativamente para o Reino Unido.



Esta quinta-feira, Michel Barnier, negociador-chefe da UE para o Brexit, participou no Conselho de Estado, que discutiu o tema.



Corbyn pondera apoio a um novo referendo

O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, deixou aberta a porta a um novo referendo ao Brexit, mas só se as propostas do seu partido forem ignoradas pelo governo conservador de Theresa May e se houver o risco claro de uma saída sem acordo.



Corbyn frisou que um referendo é apenas uma das opções para esse cenário e defendeu que a nova consulta popular não pode ser a repetição da que foi vencida em 2016 pelos defensores da saída da UE. "Terá de haver um debate sobre as opções que propomos", sublinhou