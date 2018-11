Juncker e Tusk 'tranquilizam' Sánchez na questão de Gibraltar relativamente o Brexit

Garantias foram enviadas numa carta endereçada ao primeiro-ministro espanhol.

Por Lusa | 17:58

Os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu garantiram este sábado, numa carta endereçada ao primeiro-ministro espanhol, que qualquer acordo celebrado entre União Europeia e Reino Unido sobre Gibraltar, após o 'Brexit', terá de ter o visto prévio espanhol.

Numa carta endereçada a Pedro Sánchez, a que a agência Lusa teve acesso, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk clarificam a sua posição sobre o controverso artigo 184 do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), insistindo que o objetivo deste é apenas criar "o melhor compromisso" para que as partes negoceiem acordos para reger a sua relação futura.

"Com respeito ao âmbito territorial dos acordos futuros entre a UE e o Reino Unido, é evidente que, a partir do momento em que o Reino Unido deixar a União, Gibraltar não estará incluído no âmbito territorial dos acordos que forem concluídos entre as partes", elucidam.