Libra cai para o valor mínimo em 20 meses após adiamento de votação do Brexit

Primeira-ministra britânica, Theresa May, adiou a votação do acordo esta segunda-feira.

Por Lusa | 17:17

A libra caiu esta segunda-feira para o seu valor mínimo em 20 meses face ao dólar e também baixou em relação ao euro, após a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciar o adiamento da votação do acordo para o 'Brexit'.



A moeda britânica registou uma desvalorização no mercado de divisas de 1,73% face ao dólar para 1,2513 dólares e de 1,45% face ao euro para 1,1008 euros.



Numa intervenção na Câmara dos Comuns, May confirmou a intenção de adiar o voto previsto para terça-feira do acordo alcançado com Bruxelas sobre a saída britânica da União Europeia ('Brexit'), confrontada com a falta de apoios parlamentares.



O acordo para a saída proposto pela líder conservadora suscitou grande oposição dentro e fora do seu partido.