Líder do partido Trabalhista responsabiliza May pelo impasse e recusa falta de acordo

Por Lusa | 17:56

O líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn, responsabilizou a primeira-ministra, Theresa May, pelo impasse nas negociações para o 'Brexit', dizendo que sair sem acordo "não é uma opção".

"A estratégia de negociação de Theresa May para o 'Brexit' foi um desastre. Os conservadores passaram mais tempo a discutir entre eles do que a negociar com a UE", acusou o líder do partido trabalhista.

Corbyn reagia assim à declaração feita hoje pela chefe do governo britânico após a cimeira de Salzburgo, onde o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, criticou o plano apresentado por Londres por considerar que prejudicaria o mercado único.