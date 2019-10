Brexit nas mãos de Bruxelas

A União Europeia deverá oferecer ao Reino Unido um novo adiamento do Brexit por três meses, até final de janeiro de 2020, apesar da oposição da França, que defende uma extensão de apenas algumas semanas.O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, escreveu aos líderes dos 27 a pedir para apoiarem um novo adiamento, apesar de Boris Johnson ter deixado claro que não é esse o seu desejo.No entanto, perante o bloqueio no Parlamento britânico, que na terça-feira aprovou o acordo do Brexit, mas rejeitou o calendário de ratificação proposto pelo governo, que previa apenas três dias para debater a legislação, a UE parece inclinada a aceitar um novo adiamento para não ficar com a culpa de um Brexit sem acordo.Entretanto, Johnson e o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, reuniram-se para tentar acertar um novo calendário de ratificação, mas não conseguiram chegar a acordo.